Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире Фото: REUTERS

Не прошло и двух суток, как американский изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь обошел главу Amazon Джеффа Безоса и вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира.

По оценкам агентства Bloomberg, после очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние Илона Маска возросло до 199,9 миллиарда долларов, а на счету Джеффа Безоса почти на шесть миллиардов меньше – $194,2 миллиарда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе слегка упали в цене акции Tesla, и благодаря этому основатель Amazon, который возглавлял рейтинги мировых толстосумов с 2017 года, 17 февраля снова ненадолго стал самым богатым человеком в мире.

В начале января состояние главы Tesla и SpaceX увеличилось до 185 миллиардов долларов, и он впервые возглавил список миллиардеров. Сам Илон Маск удивился, узнав эту новость.

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