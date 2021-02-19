Автопроизводитель Ford отзывает более 150 тысяч внедорожников Ranger из-за проблем с подушками безопасности Фото: REUTERS

Американская автомобильная компания Ford объявила, что собирается отозвать более 153 тысяч своих машин в трех странах – США, Канаде и Мексике. Речь идет о внедорожниках Ranger 2004 – 2006 годов выпуска, у которых обнаружились проблемы с подушками безопасности производства японской фирмы Takata.

«По запросу Национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США Ford организует отзывную кампанию для 153 107 подобных автомобилей, уведомляя владельцев, что они могут пройти диагностику в дилерском центре и при необходимости заменить подушку безопасности», - говорится в заявлении автопроизводителя.

Уточняется, что на территории Соединенных Штатов было продано свыше 144 тысяч таких внедорожников, в Канаде их около 8,7 тысяч, а в Мексике находится только пять машин Ranger с возможной неисправностью, передает ТАСС. Отзывная кампания начнется 8 марта.

Стоит отметить, что производители автомобилей нередко отзывают свои машины из-за различных неполадок.