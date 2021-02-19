Байден поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой аппарата Perseverance («Настойчивость») на Марсе. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя американского космического ведомства Стив Джурчик.

«Примерно через час после посадки мне позвонил президент Соединенных Штатов, и его первые слова были: «Поздравляю, парень», - сообщил Джурчик.

По его словам, он ни секунды не сомневался, что ему звонит именно глава Белого дома, поскольку только Байден мог поздравить таким образом.

И.о. руководителя NASA также поведал, что президент сказал, что гордится таким достижением ведомства, а также попросил передать его поздравления всем, кто участвовал в разработке и запуске марсохода, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в заданном районе – примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки. Ровер уже начал свою исследовательскую деятельность и даже прислал первые снимки поверхности Марса.

Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами. «КП» вела онлайн-трансляцию посадки марсохода.