Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку более доступной для россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: REUTERS

Чтобы сделать ипотеку более доступной для россиян, нужно не продлевать действие льготных ставок, а принимать адресные меры, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что «ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке».

Председатель Банка России в беседе с РИА Новости напомнила, что в прошлом году ипотечная ставка снижалась благодаря антикризисной льготной ипотеке и общему снижению ставок на рынке, однако сегодня антикризисная льготная ипотека уже приводит к росту стоимости жилья.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», - подытожила Эльвира Набиуллина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей и ввести дифференциацию ставки по числу детей. Глава Центробанка также отметила, что в нашей стране «есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных», и действовать они могли бы в тех регионах, где застройщикам не очень выгодно строить жильё.