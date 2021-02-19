В Роскачестве объяснили, из-за чего может загореться смартфон

Неправильная зарядка смартфона может привести к порче аккумулятора или даже возгоранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, из-за чего может загореться смартфон, и дал несколько советов, которые помогут продлить срок службы вашего устройства.

Так, причиной выхода гаджета из строя и даже его возгорания может стать неправильно подобранный адаптер питания для зарядки. Эксперт советует не гнаться за «быстрой зарядкой» и помнить о технических характеристиках своего телефона, поскольку зарядное устройство со слишком большой мощностью «в лучшем случае» приведет к порче аккумулятора.

«Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем – к возгоранию самого устройства», - сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, нужно правильно использовать переносные зарядные устройства. Например, китайские внешние аккумуляторы, где есть два выхода.

«Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость. Теряет он ее значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт», - объяснил Сергей Кузьменко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал о плюсах и минусах черного датчика на китайских смартфонах.