Пожар в жилом доме в Кирове унес жизни нескольких человек

В Кирове произошёл пожар в жилом доме. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В ночь на пятницу, 19 февраля, вспыхнул пожар в жилом доме в Кирове. По предварительным данным, погибли пять человек, еще шесть пострадали.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, информация о возгорании в деревянном жилом доме на четыре квартиры, расположенном по адресу: ул. Бородулина, 38, поступила на пульт дежурного в 00:46. Уже в 01:06 был объявлен «ранг пожара №2». К половине второго ночи пламя удалось локализовать, а еще через полчаса – ликвидировать открытое горение. В борьбе с огнем задействованы восемь пожарных расчетов. Сейчас продолжается заливка тлеющих конструкций, обследовать дом пожарные пока не могут.

О пяти погибших пишут местные СМИ, а источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что «пока нашли тела троих». По данным спасателей, из горящего дома самостоятельно выбрались около десяти человек – и взрослые, и дети.

Следственное управление СКР по Кировской области сообщает, что среди жертв есть несовершеннолетние. Число погибших и пострадавших уточняется. На месте трагедии работают следователи, они устанавливают причины пожара. Начата доследственная проверка.