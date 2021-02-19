США надеются на сотрудничество с Россией и Китаем по Ирану

В госдепе отметили конструктивную роль России и КНР в переговорах с Ираном Фото: REUTERS

Американская администрация рассчитывает на сотрудничество с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, заявил представитель госдепартамента США.

В ходе дистанционного брифинга он отметил, что раньше, когда велись переговоры с Тегераном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Москва с Пекином играли «продуктивную конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт».

Поэтому Вашингтон надеется, что и сейчас, несмотря на все существующие серьезные разногласия с этими двумя странами по многим вопросам, РФ и КНР смогут работать вместе с США над проблемой иранского атома, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президентская администрация Байдена отозвала из Совбеза ООН заявление предыдущей о восстановлении международных санкций против Ирана. Кроме того, сообщалось, что новые власти США намерены отказаться от политики «максимального давления» на Тегеран и готовы принять участие в переговорах по иранской ядерной программе в формате «пять плюс один» (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия), ждут только приглашения от представителей Евросоюза.