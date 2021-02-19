Новое землетрясение произошло в японской Фукусиме

В минувшую субботу в районе префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 Фото: REUTERS

Ранним утром в пятницу, 19 февраля, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. По данным национального метеорологического управления страны Восходящего Солнца, эпицентр подземных толчков находился к востоку от Фукусимы, а их очаг залегал на глубине 50 километров.

О возможных пострадавших или разрушениях информации пока не поступало, угрозу цунами не объявляли, передает агентство Kyodo.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 13 февраля, в Японии произошло сильное землетрясение, магнитуда подземных толчков в некоторых районах достигла 7,3. Землетрясение ощущалось в девяти префектурах, но сильнее всего – в Мияги и Фукусиме, пострадали более 150 человек.

Это случилось всего за несколько недель до 10-летней годовщины катастрофы в Японии, 11 марта 2011 года, когда самое сильное землетрясение в истории страны вызвало цунами, которое опустошило целые города и деревни, вызвало тройной обвал атомной электростанции Фукусима-дайити. В результате тогда погибли более 18 000 человек.