Последние новости на утро 19 февраля 2021: Россия и Египет договорились возобновить чартерное авиасообщение

Американский ровер Perseverance приземлился на Марсе и уже прислал оттуда первые снимки Фото: REUTERS

Последние новости на утро 19 февраля 2021 года. Представители Москвы и Каира достигли соглашения о возобновлении чартерного авиационного сообщения между городами России и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом накануне сообщили в египетском министерстве гражданской авиации. Предположительно, чартеры могут вернуть уже весной – в марте, однако точную дату первого полета пока не определили.

Этой ночью американский ровер Perseverance («Настойчивость») успешно приземлился на Марсе и уже даже успел передать первые снимки с поверхности Красной планеты. Планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в заданном районе – примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами. «КП» вела онлайн-трансляцию посадки марсохода.

К слову, некоторые сотрудники посольства США в Москве из-за нехватки американской вакцины против коронавируса попросили сделать им прививку российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники и документы, попавшие в распоряжение издания. Дело в том, что Вашингтон не может гарантировать своевременную поставку собственной вакцины своим дипломатам в иностранные представительства в других странах.

Между тем, набирает обороты нелегальный «вакцинный туризм» из Украины в Россию. Самым расторопным украинским гражданам уже удалось съездить в «страну-агрессор» и привиться «Спутником V». А другие пока только мечтают это сделать, ведь в самой Незалежной вожделенной вакцины против COVID-19 нет до сих пор, хоть Россия предлагала не только поставки, но даже вариант выпуска «Спутника V» на территории Украины — в Харькове.

Тем временем председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как сделать ипотеку более доступной для россиян. Глава Центробанка считает, что для этого нужно не продлевать действие льготных ставок, а принимать адресные меры. Она пояснила, что «ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке».

Кстати, полтора года назад бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин пророчил: в 2021 году в России взорвется кредитный пузырь. И даже активно спорил на эту тему с Эльвирой Набиуллиной. Сбудется ли прогноз чиновника и что делать гражданам, чтобы их не «забрызгало», разбирался обозреватель «КП» Евгений Беляков.

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