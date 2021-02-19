Минфин России предложил ввести налог на старательскую деятельность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство финансов подготовило проект закона, по которому в государстве может появиться новый налог на старательную деятельность. В пресс-службе ведомства подтвердили разработку такого документа. Он может быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Государственную думу в ноябре 2021 года.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Специалисты Минфина предложили ввести новую категорию налогоплательщиков – старатели и прописать новую цель налогообложения - старательскую деятельность. Под последней понимается поиск и извлечение драгоценных металлов (например, золота, платины или серебра), которые ведут индивидуальный предприниматели на старательских участках и непромышленным способом.

При этом законопроект Минфина является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития по принятию закона о старательской деятельности. Документ уже находится на рассмотрении в правительстве. Ожидается, что он может быть внесен в Госдуму в ноябре этого года.

- Это позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, эксплуатация которых традиционными промышленными способами не является эффективной. Предложение поспособствует формированию новых рабочих мест на Дальнем Востоке и на арктических территориях, - прокомментировал в интервью изданию «Известия» законопроект Минвостокразвития глава этого ведомства, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Отмечается, что оформить статус старателя можно будет благодаря специальному цифровому сервису, самостоятельно выбрав старательские участки на интерактивной карте.