Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал рост заразившихся COVID-19 весной 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог из российского центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России весной текущего года. По словам врача, весной может наблюдаться рост количества зараженных коронавирусом, однако он не будет связан с сезонным фактором.

С наступлением теплого времени года и улучшением погодных условий в стране значительно возрастет социальная активность, которая и повлияет на рост числа заразившихся. Люди будут намного больше контактировать друг с другом, гулять и перемещаться по стране, объяснил вирусолог.

- В тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Например, в Бразилии или Индии. Коронавирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю, - отметил Александр Бутенко в интервью радио Sputnik в пятницу, 19 февраля.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России удается сдерживать распространение коронавируса, однако все еще достаточно велик риск столкнуться с инфекцией.