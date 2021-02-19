IT-специалист назвал способы найти украденный смартфон Фото: Евгения ГУСЕВА

Партнер и глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов назвал несколько эффективных способов найти украденный смартфон.

По словам эксперты, в гаджетах с операционными системами iOS и Android предустановлены программы трекинга. С их помощью законный владелец мобильного устройства может войти с компьютера в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где смартфон включался в последний раз.

- После покупки смартфон следует также самостоятельно установить на него такую программу трекинга и запустить в ней скрытый режим. Она не будет видна преступникам, однако сможет следить за местоположением устройства. Некоторые производители рекомендуют блокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть украденное устройство. Но обращение в правоохранительные органы будет эффективнее всего, - сообщил Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 19 февраля.

Специалисты добавил, что найти смартфон можно также при помощи уникального идентификационного номера — IMEI. Данный код виден оператору, даже если злоумышленники поменяют на телефоне сим-карту.

Напомним, накануне Минцифры России разработало проект закона, который выведет данные о местоположении мобильного телефона абонента из-под тайны связи.