Россияне назвали города с самыми высокими зарплатами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самую высокую зарплату по специальности можно получать в Москве. Такое мнение выразили 86 процентов опрошенных сервисом «Работа.ру» россиян. Всего в исследовании приняли участие четыре тысяч человек из всех регионов России.

На втором месте по уровню зарплатных ожиданий россиян оказался Санкт-Петербург, которые отметили 29 процентов респондентов. За культурной столицей следуют Екатеринбург и Новосибирск (семь процентов).

Еще шесть процентов жителей России полагают, что получить высокую заработную плату возможно в Сочи и Казани, а пять процентов отметили Красноярск. Далее по списку следуют Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск. Наименьшее количество респондентов высказались за Воронеж, Волгоград, Омск, Пермь и Уфу.

По данным опроса, которые имеется в распоряжении газеты «Известия», Москвы не всегда занимала лидирующие позиции по зарплатным ожиданиям россиян. Оказалось, что это зависит от профессиональной отрасли: IT-специалисты ожидают, что наибольшую зарплату им предоставят в столице, а вот лидером средних зарплатных ожиданий в сфере ресторанов и кафе оказался Сочи.

Ранее россияне по итогам минувшего года назвали лучшие по качеству жизни российские регионы. Список почти не претерпел изменений с 2019 года. Лидерами в нем по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.