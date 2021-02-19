Общественники предложили распространить льготы по ЖКУ на малоимущих должников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Российская Общественная палата и НП «ЖКХ контроль» предложили правительству страны распространять субсидии на оплату коммунальных услуг на малоимущих должников. Об этом в пятницу, 18 февраля, пишет издание «Известия», ссылаясь на письмо общественников главе кабинета министров России Михаилу Мишустину.

- Запрет на выдачу таких льгот для должников приводит к появлению замкнутого круга. Житель страны не может получить субсидию из-за долгов, а долги продолжают копиться из-за отсутствия субсидий, - объяснили свое предложение авторы инициативы.

В качестве основания для выплаты предлагается также использовать низкий семейный доход за последние два месяца вместо шести. Если данный закон примут, что число россиян, получающих данную субсидию, вырастит почти в два раза. В настоящее время доля семей, которая используют такую меры поддержки, составляет 5,4 процента.

Общественники также предложили начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, при условии, что те позволяют идентифицировать личность человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин страны предложил ввести новый налог на старательную деятельность - поиск и извлечение драгоценных металлов индивидуальными предпринимателями.

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