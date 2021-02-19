Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к коронавирусу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роскачества предупредили россиян о мошеннических онлайн-продажах тестов на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении службы в пятницу, 19 февраля.

Фейковые странице онлайн-магазинов в интернете, которые предлагают купить такие тесты, полностью подделывают под настоящие. Но при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника, и никаких тестов жертва мошенничества, разумеется, не получает.

Чтобы не попасться на уловку, эксперты рекомендуют проверять среднюю цену на услугу. Так, следует насторожиться при виде слишком большой скидки: зачастую цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50 процентов и даже больше. Следует также проверять верность доменного имени сайта, которое видно в адресной строке браузера, и наличие HTTPS и SSL (символ «замочка»).

- Нельзя переходить на сайты по ссылкам из писем и поддаваться на слишком выгодные предложения. Лучшие искать сайт магазина через поисковик самостоятельно. Кроме того, фейковые магазины могут создавать фейковые сайты отзывов и наполнять их положительными отзывами о своих же сайтах. Следует внимательнее относиться к положительным отзывам, написанным подряд и как будто под копирку, - подчеркнули в Роскачестве.

Проверять следует и адресата денежного перевода. Здесь основным стоп-факторов должен стать перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек.

Эксперты также посоветовали использовать антивирусные программы. В некоторых случаях они могут заметить и заблокировать небезопасный ресурс.

Накануне Роспотребнадзор также предупреждал о мошеннических схемах на фоне пандемии коронавируса. Так, в сети появилось множество сайтов, которые предлагают лекарства, якобы помогающие при коронавирусе, а также несуществующие социальные услуги.