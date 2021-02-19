МИД России предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство иностранных дел предложило всем сотрудникам посольств других государств в России пройти вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в посольствах, а также на информацию самого МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации от различных заболеваний широко распространена во многих странах, а успешная борьба с пандемией коронавируса требует как можно большего охвата людей в РФ. Приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, которые получили аккредитацию в России.

Отмечается, что дипломаты из некоторых азиатских, африканских и латиноамериканских стран, а также государств СНГ, в которых одобрено применение российской вакцины «Спутник V», уже выразили желание привиться.

В американском посольстве заявили, что дипломат Джон Салливан не будет делать прививку «Спутником V», поскольку «не хочет принимать дозу препарата, предназначенную для гражданина России».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские дипломаты из Госдепа попросили Россию привить их местной вакциной «Спутник V» на фоне нехватки американской вакцины.