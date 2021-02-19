Поддержка регионов России в 2020 году побила исторический рекорд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовая поддержка российских регионов из федерального бюджета в минувшем 2020 году побила исторический рекорд, увеличившись до 3,8 триллиона рублей. Это следует из данных специалистов АКРА.

Помощь из федеральной казны избавила регионы государства от катастрофического дефицита, отмечаются специалисты. Так, если не учитывать трансферты, разрыв в финансах субъектов превысил бы два триллиона рублей – около 20 процентов от собственных доходов регионов.

- Несмотря на финансовую поддержку, региональный дефицит в России в 2020 году также достиг максимума, составив минус 0,7 триллиона. При этом 54 процента дефицита пришлось на шесть регионов, лидером из которых является Москва, - говорится в исследовании, которое цитирует «Известия».

Дефицит бюджета российской столицы в минувшем году составил 137 миллиардов рублей – 20 процента от общей суммы регионального «минуса». Дальше идут Московская область, Кемеровская, Тюменская области, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Отмечается, что максимальный за всю историю дефицит связан не столько с падением доходов, сколько с возросшими расходами регионов. Собственные доходы субъектов при этом сократились незначительно: на два процента или на 234 миллиарда рублей.