Ученые восстановили любовное письмо с затонувшего корабля

Письмо было написано в 1941 году неизвестным военным женщине по имени Ирис. Фото: Postal Museum

Ученые смогли восстановить текст любовного письма с затонувшего в годы Второй мировой войны грузового корабля SS Gairsoppa недалеко от Ирландии. Об этом в пятницу, 19 февраля, пишет издание Irish Times.

Письмо было написано в 1941 году неизвестным военным женщине по имени Ирис. Эксперты частично расшифровали содержание любовного послания.

- Моя дорогая, береги себя. Не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим, и я крепко обнимаю тебя. Надеюсь, эта кровавая война скоро завершится, - написал неизвестный офицер.

Это любовное письмо стало одним из 717 посланий, которые так и не были доставлены судном. Корабль шел из Индии в Великобританию с партией серебра для помощи британской армии, но был уничтожен немецкой подлодкой 16 февраля 1941 года. На борту судна находились 86 человек, выжил лишь один.

Обломки судна пролежали на дне моря почти 70 лет. Во второй половине 2000-х годов их нашла американская компания, которая занималась глубоководными исследованиями.

Специалисты смогли достать из-под обломков около сотни тонн серебра, а также некоторые сохранившиеся письма, которые чудом уцелели, поскольку были «законсервированы» в трюме под тоннами разного мусора. В 2018 году некоторые расшифрованные послании представили на выставке в Почтовом музее Лондона.