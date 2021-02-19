Важно не только говорить, но и делать

За столом, подчеркивая социальную значимость темы, собралось много уважаемых экспертов. Мероприятие, которое вела руководитель департамента региональных программ Дарья Кислицина, почтили своим присутствием губернаторы ряда регионов. Так, в нем приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, начальник управления региональных компетенций АНО «Диалог» Андрей Цепелев.

Совершенно очевидно, что складывается новая тенденция взаимоотношений власти и граждан, базирующаяся на взаимном доверии. Это подчеркнули все спикеры. Тому в немалой степени способствуют социальные сети, выступающие в настоящий момент как площадки для совместного обсуждения наиболее важных и волнующих вопросов. И люди, и власть – все в абсолютном доступе.

«Ты должен доверять людям, но и сам внушать им доверие», - прокомментировал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор. И добавил: «Иногда недоверие складывается из-за недостатка у людей информации. Поэтому мы у себя стараемся информировать население обо всем происходящем оперативно и наиболее полно».

Глава Тюменской области привел несколько примеров, когда все жители региона подключались к обсуждению того или иного вопроса. Вспомнил, как решали, судьбу старого кинотеатра, который не работал 15 лет, и обустройство площади перед драматическим театром. С кинотеатром у многих были связаны воспоминания молодости, и в интернете разразилась дискуссия, надо ли его сохранить. Тем не менее опрос в соцсетях показал, что 95% жителей высказались за снос здания и за благоустройство площади. В Тюмени на тот момент жило около 450 тысяч человек, и свое мнение выразили более 100 тысяч.

Вспомнил Александр Моор и о том, как сначала в штыки приняла общественность факт о прибытии в Тюмень бортов из Уханя в феврале 2020 года. Тогда было решено провести прямую линию и объяснить, почему и как это сделано. Одномоментно линию смотрели 750 тысяч человек - половина населения Тюменской области. И негатив был снят. Так что такие эфиры от первого лица имеют несомненный эффект.

Становится очевидным и то, что хотя в обществе и остается запрос на руководителя-отца, население все чаще не желает оставаться в стороне, демонстрируя готовность участвовать в принятии решений, от которых зависит качество жизни каждого.

Еще одной эффективной площадкой диалога с жителями Тюменской области стал проект "Советник губернатора". Первым в его рамках стал опрос о необходимых мерах для поддержки рождаемости. В результате в регионе ввели материнский капитал на первого ребенка до аналогичного федерального решения.

Сказано - сделано. За словами должны стоять дела. Только тогда взаимное доверие никогда не иссякнет. Хотя не секрет, что иногда власти приходится принимать непопулярные решения. Однако и их можно разъяснять, не утратив доверия граждан.

--