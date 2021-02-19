Курс рубля на 19 февраля 2021: доллар и евро подорожали Фото: REUTERS

Сегодня на открытии торгов Московской биржи рубль немного потерял к доллару и к евро вслед за нефтью. Так, американская валюта на открытии торгов показала рост на 0,06 процента, достигнув отметки в 73,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 19 февраля 2021 года.

В это же время курс европейский валюты также увеличился на 0,06 процента. Евро на 10:00 по московскому времени составил 89,44 рубля.

В ходе торгов этим утром индекс Московской биржи показал снижение на 0,05 процента, достигнув отметки в 3403,9 пункта. Индекс РТС, напротив, вырос на 0,13 процента до 1449,6 пункта. К 10:21 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 3396,95 пункта, показывая снижение еще на 0,09 процента, а индекс РТС увеличился на 0,02 процента до 1446,96 пункта.