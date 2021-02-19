Президент Киргизии отказался лишать русский язык официального статуса

Садыр Жапаров указал на необходимость укрепления союзнических отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он заявил в своей статье "Союзнические узы", опубликованной в газете "Слово Кыргызстана".

Жапаров также отметил, что русский язык остаётся в Киргизии не только официальным, но и языком межнационального значения. Сейчас русский зык хорошо защищён законами Киргизии, а его статус закреплён в Конституции.

- Я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе, - сказано в публикации Жапарова.

Напомним, в начале 2021 года президент Киргизии заявил, что будет отстаивать статус русского языка в стране и назвал братскими отношения Бишкека с Москвой. Садыр Жапаров также отметил, что союзнические отношения с Россией включены в национальные интересы Киргизии.

- Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место. Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион, - написал Жапаров в своей статье.

Сайт KP.ru писал ранее, что после отставки президент Жээнбекова осенью 2020 года премьер-министр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента.