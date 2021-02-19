Роскосмос поздравил NASA с посадкой «Perseverance» на Марс Фото: REUTERS

Российская государственная корпорации «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой марсохода «Perseverance» на поверхность Красной планеты. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщается в Telegram-канале корпорации.

- От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA и лаборатории реактивного движения с успешной посадкой на Марс. Желаю вам в полной мере выполнить программу научных исследований, - приводятся в сообщении слова замдиректора государственной корпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Напомним, исследовательский аппарат Perseverance совершил посадку в районе марсианского катера Езеро 18 февраля. Марсоход оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Марса, а его главная цель – сбор образцов грунта с поверхности Красной планеты.

Как сообщал сайт Kp.ru, ровер уже успел передать специалистам с Земли первые снимки с поверхности Марса.