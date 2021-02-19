Россиянка рассказала, как спасала внуков от аномальных холодов в США

Аномальные морозы и снежная буря парализовали жизнь в нескольких американских штатах Фото: REUTERS

Россиянка Лилия помогла своей семье справиться с морозами в Техасе, научила сливать воду из батарей и связал внукам тёплые свитера.

Женщина приехала в гости к дочери, эмигрировавшей в США в конце 1990-х годов, и трём внукам, но из-за пандемии коронавируса и ограничения перелётов Лилии пришлось остаться в США надолго. Когда в феврале 2021 года на южные штаты Америки обрушились аномальные холода, она помогла семье адаптироваться в экстремальных для них условиях благодаря своему опыту жизни в России.

Лилия рассказала телеканалу 360, что в первую очередь она слила воду из батарей в доме, чтобы не перемёрзла система отопления. Россиянка отметила, что большинство жителей штата не знали, что это надо сделать.

Женщина также отметила, что в местных магазинах нет одежды, предназначенной для таких холодов, но семье повезло: до этого они покупали тёплую одежду для поездки в горы. Лилия также успела связать тёплые свитера для всех челнов семьи.

- Спасло то, что жила в России, - поделилась женщина.

Лилия добавила, что из-за морозов погибло много бездомных, поскольку зимой они обычно перебираются к океану.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что аномальные холода парализовали жизнь некоторых американских штатов. 15 человек погибли из-за снежной, которая привела к многочисленным ДТП. В штате Миссисипи произошло 400 аварий, а в Оклахоме госпитализированы 120 человек.