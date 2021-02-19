Синоптик рассказал, что весна придет в Россию в апреле 2021 года Фото: Shutterstock

Весна в 2021 году придет позже обычного. Март на европейской части России – это традиционно зимний месяц. А учитывая объемы снежных сугробов, то быстро они не растают.

По прогнозам синоптиков, потепление начнется с задержкой на 5-10 дней от обычного графика.

- Обычно в Санкт-Петербурге плюсовая температура ожидается в период с 20 по 25 марта, в Москве — с 25 по 30 марта. В этом году к указанным датам можно смело прибавлять десять дней. Весну в центральной части страны ожидаем в первой декаде апреля, - рассказал ФАН ведущий специалист «Центра ФОБОС», синоптик Михаил Леус.

Специалист подчеркнул, что задержку весны не стоит считать плохой новость. Обильные снегопады, по его мнению, гораздо лучше слякоти и оттепелей.

Что касается точности прогнозов, то она примерна одинакова у метеорологов и синоптиков всех стран. И прогноз, сделанный человеком, имеет большие шансы оказаться точным, в отличие от компьютерной модели.

- На десятый день никто не сможет предсказать разницу погоды в 2 градуса. Да это и не нужно. При этом засухи и наводнения успешно прогнозируются. О том, что будет снежная и холодная зима мы говорили. Теперь стоит ждать активный паводок на европейской части страны, - заключил синоптик.

Стоит отметить, что в начале февраля в Гидрометцентре России прогнозировали, что весна вполне может оказаться невероятно ранней. “Красный”, то есть аномально теплый март, синоптики обещают на большей части территории России.