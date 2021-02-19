Андрей Клишас: Требования ЕСПЧ не являются основанием для нарушения Конституции России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Любые претензии сторонников осужденного Алексея Навального по поводу законности решения российского суда не основаны на нормах международного права и законах России. Решение ЕСПЧ по данному делу не является основанием для нарушения российской стороной Конституции. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил руководитель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

- Решение ЕСПЧ по обеспечительным мерам в отношении Навального является исключительно политическим. Чтобы обосновать его, европейский суд ссылается на свои внутренние нормы, но не на нормы международные. А РФ действует в соответствии с международным правом и российской Конституцией. Наш основной закон и до изменений запрещал вмешательство в деятельность судебной власти, - подчеркнул сенатор в интервью «Парламентской газете».

Андрей Клишас отметил, что никакие политические указания ЕСПЧ не могут быть основанием для нарушения Конституции России. При этом парламентарий отметил, что Россия привержена принципу добросовестного выполнения международных обязательств и всегда исполняет их. Но исполнение решений межгосударственных органов не означает, что российская сторона должна отказаться от своих суверенных прав. Андрей Клишас подчеркнул, что это также не дает ЕСПЧ права вмешиваться во внутренние дела страны.

Напомним, несколько дней назад Европейский суд по правам человека потребовал у РФ немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента европейского суда об обеспечительных мерах.

Министерство юстиции России в ответ заявило, что данное требование ЕСПЧ является заведомо неисполнимым, а также представляет собой грубым вмешательством в деятельность судебной власти России.