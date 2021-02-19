Сотрудники посольств нескольких стран в России привились «Спутником V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники нескольких иностранных посольств в России воспользовались предложением российского министерства иностранных дел и привились от коронавирусной инфекции «Спутником V». Об этом представители дипмиссий рассказали в интервью РИА Новости в пятницу, 19 февраля.

Так, получили вакцинацию российским препаратом от центра имени Гамалеи посол Монголии и сотрудники посольства в России. Вакцинация сотрудников дипломатического представительства состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников. Отмечается, что вакцинация прошла нормально, у привитых не было зафиксировано серьезных побочных эффектов: у пары человек в первые дни было легкое недомогание.

Получили прививку «Спутником V» сотрудники испанского посольства, сообщили в пресс-службе. Также прошел вакцинацию посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад.

Посольство Белоруссии в Москве получило ноту российского министерства иностранных дел пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и, по данным представителя посольства, некоторые дипломаты уже воспользовались этой возможностью.

Напомним, сегодня российские МИД предложил всем сотрудникам посольств других государств в России пройти вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутником V».