В России выявили 13 тысяч новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 13 433 новых случая заражения коронавирусом. В оперативном штабе также отметили, что новых заболевшие есть во всех регионах России, а 10,9% среди заразившихся не имели никаких симптомов заболевания. Общее число зафиксированных случаев болезни в России достигло 4,1 миллиона.

Больше всего заболевших сегодня, 19 февраля, выявлено в Москве - 1 972 человека. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 1 087 случаев заражения COVID-19. Треть место по числу новых пациентов с коронавирусом занимает Московская область, где за сутки выявили 687 больных.

Выздоровели при этом по всей России ещё 18 637 человек, а за всё время эпидемии врачи смогли вылечить уже 3,6 миллиона пациентов.

Число погибших от коронавируса в России увеличилось за сутки на 470 человек и достигло 82 396 человек.