Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за COVID-19 Фото: REUTERS

Человечество потеряло более двадцати миллионов лет жизни из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили испанские ученые из Университета Помпеу Фабра, чье исследование опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Для расчетов эксперты взяли информацию о числе погибших от коронавирусной инфекции в 81 государстве. Затем они сравнили разницу между возрастом, когда человек умер от данного заболевания, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших странах. В своем исследовании ученые воспользовались методом «Потерянные годы жизни», с помощью которого можно оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно по той или иной причине.

- В общей сложности в 81 государстве из-за пандемии коронавирусной инфекции было утеряно примерно 20,5 миллиона лет жизни. Это 16 лет на каждую смерть, - сообщил доктор Эктор Аролас, один из автором исследования.

При этом специалисты отметили, что их анализ не учитывал числа лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с коронавирусом. Несмотря на это, умершие от сердечно-сосудистых и других хронических болезней, потеряли больше лет жизни именно из-за коронавируса, отметили специалисты.

Как сообщал сайт Kp.ru, в России за последние сутки выявили еще 13 433 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло отметки в 4,1 миллиона. Умерло от коронавируса или осложнений на его фоне 82 396 россиян.