Крымский мост перекрыли из-за снега и ветра

Автомобильное движение на Крымском мосту приостановили после того, как в районе Керченского пролива начался сильный снегопад, видимость на мосту стала плохой, а также начался сильный боковой ветер, сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Комсомольская правда - Крым" сообщает, что дорожные службы расчищают подъездные пути и сам транспортный перехода через Керченский пролив, а сотрудники ГИБДД контролируют, чтобы автомобилисты не заехали на мост.

Также отмечается, что из-за сильного снегопада образовались заторы на отдельных участках трассы "Таврида", поэтому власти призвали воздержаться от любых поездок на востоке Крыма.