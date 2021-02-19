Крымский мост перекрыли из-за снега и ветра

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада. Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Автомобильное движение на Крымском мосту приостановили после того, как в районе Керченского пролива начался сильный снегопад, видимость на мосту стала плохой, а также начался сильный боковой ветер, сообщил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Комсомольская правда - Кубань" сообщает, что дорожные службы расчищают подъездные пути и сам транспортный перехода через Керченский пролив, а сотрудники ГИБДД контролируют, чтобы автомобилисты не заехали на мост.

Также отмечается, что из-за сильного снегопада образовались заторы на отдельных участках трассы "Таврида", поэтому власти призвали воздержаться от любых поездок на востоке Крыма.

Замминистра транспорта Крыма также сообщил, что очистка дорожного полотна от снега может занять несколько часов и больше.

Сегодня, 19 февраля, спасатели объявили в Крыму штормовое предупреждение и сообщили об опасности схождения лавины в горах полуострова.