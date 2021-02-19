Производители назвали причину нового повышения цен на продукты

Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно повышение цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В состав РПС входит более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В письме РПС, подписанном исполнительным директором Дмитрием Востриковым, сказано, что производителей с конца 2020 года предупреждают о подорожании упаковок. Поставщики объясняют его тем, что в июле 2020 года цена полиэтилена выросла на 25−30%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо РПС.