Производители назвали причину нового повышения цен на продукты

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об очередной угрозе ценам на продукты питания Фото: Александр Подгорчук

Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обоснованно повышение цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В состав РПС входит более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В письме РПС, подписанном исполнительным директором Дмитрием Востриковым, сказано, что производителей с конца 2020 года предупреждают о подорожании упаковок. Поставщики объясняют его тем, что в июле 2020 года цена полиэтилена выросла на 25−30%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо РПС.

Также заместитель председателя правления РПС Дмитрий Леонов отметил в разговоре с "Ъ", что цена упаковки составляет порядка 30% от стоимости продуктов питания. В письме участники РПС отметили, что это один из тех факторов, на которые не могут повлиять производители продуктов.