Порядок выхода на пенсию служащих на Крайнем Севере военных хотят изменить

В России предложили изменить порядок выхода на пенсию для ряда военных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы Елена Строкова выступила с предложением изменить порядок досрочного выхода на пенсию для военных, которые проходят службу на Крайнем Севере. В частности, она напомнила, что эта категория населения может выходить на пенсию спустя 10 лет службы. Однако если человек прослужил на Крайнем Севере менее 10 лет, то ему необходимо также иметь трудовой стаж от 15 лет, чтобы выйти на пенсию.

Дело в том, что военная служба не засчитывается при определении стажа работы, напоминание депутат.

Она отметила, что человек может прослужить не десять, а восемь или девять лет и уйти со службы, к примеру, по состоянию здоровья. И тогда ему придется с нуля зарабатывать еще и трудовой стаж, чтобы получать пенсию.

«Предлагаю рассмотреть возможность разработки законодательного механизма, который даст возможность сократить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более», — цитирует Строкову RT.

В этом случае, если военный покинет службу, к примеру, по достижении восьмилетнего стажа, то общий срок службы обнулится. Но военному придется доработать до пенсии не 15 лет, как сейчас, а только 10, передает Москва 24.