Производители попросили ФАС проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», которая объединяет более 400 предприятий, обратилась в Федеральную антимонопольную службы и попросила у нее проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15 процентов. Об этом говорится в письме ассоциации.

Отмечается, что стоимость упаковочных материалов – это один из факторов, который влияет на себестоимость товаров.

- С конца минувшего 2020 года по настоящее время участники ассоциации получали от поставщиков упаковки предупреждения об увеличении стоимости их продукции, а также соответствующие новые прайс-листы. В среднем на пластиковую упаковку и пленку повышение составляет 10-15 процентов, - говорится в документе, который цитирует агентство ТАСС в пятницу, 19 февраля.

Как писал сайт kp.ru, такое значительное повышение цены поставщики объяснили ростом стоимости приобретаемого ими сырья. Речь идет о гранулах для производства полиэтилена. Их производят в РФ, а, значит, себестоимость не должна зависеть от курса валют других стран. Но, несмотря на это, с июня 2020 года цена полимеров выросла на 25-30 процентов и достигла к началу текущего года 115 тысяч рублей за тонну. Летом минувшего года стоимость составляла 78 тысяч.