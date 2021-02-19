Врио главы УМВД по Нижневартовску уволен после урока с имитацией «протеста». Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Временно исполняющий обязанности главы управления МВД России по Нижневартовску Олег Сураев уволен после «урока мужества» в местной школе № 42, где в ходе занятия учащиеся сымитировали «акцию протеста». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили представители УМВД по Югре на официальном сайте правоохранительного органа.

Кроме того, после проверки о неполном служебном соответствии предупредили несколько сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре, в том числе врио начальника отдела информации и общественных связей окружного УМВД Андрея Воронцова и старшего специалиста группы по связям со СМИ нижневартовского УМВД Ингу Сединкину.

Напомним, несколько дней в сети появилось видео, сделанной в школе № 42 Нижневартовска. На видео учащиеся кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив школьников, которые изображают силовиков. Вскоре из-за спин «ОМОНовцев» выбегают несколько других «правоохранителей» и хватают одного из участников «протеста». На кадрах также выстроившиеся у стены в спортзале шесть учеников со щитами и в касках отрабатывают одновременный удар ногой и дубинкой. УМВД по ХМАО и администрация города организовали проверки по данному факту.