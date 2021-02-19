Песков назвал посадку американского аппарата на Марсе "достоянием человечества"

В Кремле приветствовали посадку американского исследовательского аппарата Perseverance на Марсе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные достижения "достоянием человечества".

Официальный представитель Кремля также отметил, что у России есть своя "амбициозная программа по освоению космоса", а конкуренция стран в этой сфере станет драйвером развития.

Вчера, 18 февраля, американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе. Сайт KP.ru провёл прямую онлайн-трансляцию этого события.