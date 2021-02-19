МИД РФ приветствовал готовность США принять участие во встрече по ядерной сделке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона приветствует готовность Соединенных Штатов к участию во встрече по СВПД. Эта встреча может стать шагом к полному восстановлению этой ядерной сделки. Такое мнение в пятницу, 19 февраля, выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию РИА Новости.

Накануне заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора заявил о подготовке встречи по СВПД, а представитель Госдепа сообщил, что Штаты готовы к готовящейся Евросоюзом встрече с участием «шестерки» международных посредников и Ирана.

- Мы рассчитываем, что эта встреча состоится. Это стало бы первым шагом к восстановлению функционирования СВПД в полном объёме. Пока что нет ясности, как к данной идее относятся остальные участники сделки. В последнее время российские дипломаты в направлении того, чтобы активизировать дипломатический процесс, - сообщил Сергей Рябков.

Заместитель главы МИД России уточнил при этом, что об организации встречи на министерском уровне сейчас речи не идёт.