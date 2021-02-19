Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису стал россиянин Даниил Медведев. Наш спортсмен одержал победу в Мельбурне в поединке против грека Стефаноса Циципаса. Судьба поединка решилась в трех партиях. Итоговый счет поединка Даниил Медведев - Стефанос Циципас - 6:4, 6:2, 7:5.

И теперь рано утром в воскресенье, 21 февраля, Даниил Медведев сыграет в финале турнира Большого шлема против первой ракетки мира - серба Новака Джоковича. Джокович играл в этих поединках восемь раз и все выиграл. В полуфинале он справился с открытием Australian Open 2021 Асланом Карацевым.

И после успеха в матче с Циципасом серия побед Даниила Медведева составляет 20 матчей подряд. А теннисистам из первой десятки Медведев не проигрывает с сентября 2020 года, одержав уже 12 побед.

Отметим, что для Даниила это будет второй в карьере большой поединок. В финале US Open 2019 он устепил Рафаэлю Надалю. А матч Даниил Медведев - Новак Джокович пройдет в Мельбурне 21 февраля 2021 года и начнется в 11:30 по московскому времени.