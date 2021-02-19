Юрист объяснила, как единая база данных о занятости поможет в борьбе с безработицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере занятости. Это поможет сократить безработицу в стране, уверена адвокат, член ассоциации юристов России Марина Астаева.

По поручению президента до 1 марта 2021 правительство должно подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных граждан. В рамках данного поручения может появиться единая база данных, которая охватит информацию о свободных вакансиях и соискателях по всей стране.

Нововведение будет актуальным и своевременным, уверена адвокат. К тому же, заниматься поиском работы можно в дистанционном формате, что очень удобно для молодого поколения. А пенсионеры смогут на этой же платформе проходить различные курсы.

- Работодатели должны воспринять инициативу позитивно, поскольку они заинтересованы в сотрудниках. Именно такая база, где будут сведения о соискателях со всей страны, сейчас и нужна, - заключает Астафьева в беседе с ФАН.

Юрист подчеркнула, что полагаться только на данную платформу в вопросе снижения безработицы, конечно, не стоит. Важен комплекс мер, но изменения помогут значительно улучшить ситуацию.

- Полагаю, законопроект о создании данной базы будет одним из шагов к достижению цели по снижению уровня безработицы в России, - заключила эксперт.