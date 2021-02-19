Вице-премьер Украины заявил, что страна не откажется от Минских соглашений

Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не являются идеальными и требуют модернизации Фото: REUTERS

Украина не откажется от выполнения Минских соглашений, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

- Выходить из "Минска" украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014—2015 годах, - передаёт слова Резникова "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметил, что на соблюдении договорённостей настаивают Германия и Франция. Обе страны выступают за то, чтобы Украина придерживалась "рабочей логистической площадки", а именно - Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.