Пензенский депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Наровчате

Фото: Из архива депутата

Парламентарию поступили несколько обращений. Руководитель местной детской спортивной школы попросил выделить средства на покупку стола для тенниса. Наставник районной команды по футболу рассказал, что ребятам нужна новая форма. Обе просьбы депутат Законодательного Собрания области пообещал выполнить в ближайшие дни.

Представитель Центра социального обслуживания населения рассказала народному избраннику о семьях, дома которых нуждаются в ремонте. Владимир Вдонин поручил выделить материалы для этого.

Еще одним из обратившихся к парламентарию стал активист-общественник, предложивший Владимиру Васильевичу поддержать инициативу о создании памятника воинам-интернационалистам, родившимся в Наровчатском районе.

Все обращения были взяты на контроль и будут выполнены.