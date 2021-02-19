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Политика

Песков ответил на статью Bloomberg о новых санкциях по "Северному потоку - 2"

По словам представителя Кремля, Россия надеется, что США не пойдут по пути наращивания санкционного давления
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "здравое видение ситуации возобладает"

Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "здравое видение ситуации возобладает"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о надеждах российских властей на то, что в США возобладает здравое видение ситуации и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления. Об этом песков заявил журналистам, комментируя статью Bloomberg о планах администрации президента США Джо Байдена внести на рассмотрение конгресса новые санкции против газопровода "Северный поток - 2".

- Мы ещё не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы всё-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность, - добавил Дмитрий Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что по данным Bloomberg, в документе проекте указаны новые ограничения для небольшого числа российский организаций. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет вводить санкции в отношении немецких компаний и стремится найти найти с Германией дипломатическое решение вопроса.