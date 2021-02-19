В 2020 году на планете погибли 10% всех серых китов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшем 2020 году по неизвестным причинам погибло десять процентов от общемировой численности серых китов. Популяция животных сократилась на две тысячи особей, сообщила в пятницу, 19 февраля, международный эксперт по биоразнообразию Мария Воронцова.

- В прошлом и позапрошлом году специалисты зафиксировали огромное количество сообщений о том, что в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии было около 200 выбросившихся на берег серых китов. И это только то, что попало в средства массовой информации. Причины этого неизвестны, - сообщила специалисты в интервью изданию РИА Новости.

По словам Марии Воронцовой, в некоторых регионах мирового океана исчезают водоросли – основной источник пропитания серых китов. Оказать негативное влияние на популяцию китов также могло загрязнение океана, однако точная причина гибели до сих пор неизвестна.

Как сообщал сайт kp.ru, осень 2020 года на песчаные отмели бухты Маккуори, расположенные на острове Тасмания у Австралии, по неизвестным причинам выбросились почти 500 простых гринд — китов-пилотов.