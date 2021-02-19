Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке пива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 19 февраля, правительство России утвердило проведение в стране эксперимента по маркировке пива, которое будет проводиться в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет - портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», - говорится в соответствующем документе.

Напомним, впервые вопрос о необходимости маркировки пива поставил министр промышленности и торговли Денис Мантуров 9 сентября на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как писал сайт kp.ru, предполагается, что маркировка пива увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 миллиарда рублей, тем не менее ряд экспертов скептически относятся к инициативе. Как отмечалась, в случае успешного опыта, данная процедура маркировки также будет применена ко всем видам алкогольной продукции.