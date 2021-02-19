РФ и Белоруссия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов в российских портах Фото: REUTERS

Москва и Минск подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах,

Как передает ТАСС, соглашение, которое будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления, подписали министр транспорта России Виталий Савельев, а также министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Глава Минтранса России сообщил, что Минск гарантированно перевалит в текущем году не менее 2 миллионов тонн нефтепродуктов через российские порты, при этом межправсоглашением предусмотрена перевалка на этот год 3,5 миллиона тонн.

«По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, с учетом того, что год уже стартовал, то около 2 миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», - заявил российский министр, уточнив, что в следующим году перевалит уже 3,2 миллиона тонн, а 2023 год - 3,1 миллион тонн.