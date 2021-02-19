В России создан сервис для контроля преступных операций с криптовалютой

Сервис для отслеживания преступных операций с криптовалютой был создан совместно с правоохранительными органами и Академией наук

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Президенту России Владимиру Путину доложил об этом глава ведомства Юрий Чиханчин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

- Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела, - сообщил Чиханчин.

Чиханчин также рассказал, что сервис называется "Прозрачный блокчейн". Он поможет отслеживать все транзакции с криптовалютой и раскрыть конечного её бенефициара.

Глава ведомства отметил, что Росфинмониторинг вместе с Центробанком, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресёк деятельность иностранной компании Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту.