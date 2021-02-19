Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля 2021 в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото - Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ. ТАСС

Встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в понедельник, 22 февраля, в Сочи. Соответствующий анонс опубликован на официальном сайте Кремля.

«22 февраля 2021 года в Сочи состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом» - говорится в заилении.

Как отмечают в Кремле, в ходе встречи белорусский и российский лидеры уделят внимание вопросам интеграции в рамках Союзного государства, а также проектам в торгово-экономической и энергетической областях.

«Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», - сообщают в Кремле.