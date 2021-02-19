Минтруд создаст правила направления маткапитала на накопительные пенсии

Минтруд создаст правила направления средств материнского капитала на накопительные пенсии Фото: Анастасия Осипова

Правительство России приняло проект постановления, по которому Министерств труда создаст правила перенаправления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сказано на сайте российского кабинета министров.

- Проектом постановления предлагается <...> закрепить за Минтрудом России <...> полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, - сказано в заявлении на сайте правительства. Там же опубликованы решения по итогам заседания правительства.

В Пенсионном фонде России сообщили, что к началу 2021 года два с половиной миллиона российских семей не воспользовались деньгами из материнского капитала.