Принц Гарри и Меган Маркл отказались возвращаться к обязанностям членов королевской семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл сообщили своей бабушке - королеве Великобритании Елизавете II, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов британской королевской семьи. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу, 19 февраля, Букингемским дворцом, где отметили, что члены королевской семьи разочарованы таким решением супругов.

Как отмечается, в связи с этим герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут оставаться патронами целого ряда военных, спортивных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Данные роли будут перераспределены между другими представителями королевской семьи.

«Несмотря на то, что все мы опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи», - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Напомним, Гарри и Меган покинули не только дворец и отказались от своих титулов, но и уехали из Великобритании в Северную Америку.