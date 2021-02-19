В Чехии из-за коронавируса вводят обязательное ношение респираторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чехии в связи с распространением коронавирусной инфекции вводят обязательное ношение одновременно двух медицинских масок или специальных респираторов во всех публичных местах с высокой концентрацией людей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ян Блатный.

Как передает Expats.cz, респираторы, маски с наночастицами или сразу две обыкновенных медицинские маски становятся обязательными к ношению в общественном транспорте, магазинах, а также любых других общественных пространствах. Отмечается, что тканевые маски больше не будут считаться средством защиты. Соответствующая мера вступает в силу с понедельника, 22 февраля.

Кроме того, в Чехии продолжают действовать ограничения на работу магазинов. Согласно введенным ранее ограничениям, открытыми остается только часть из них, и в них действуют жесткие правила социальной дистанции.

Уточняется, что все это связано с тем, что система здравоохранения Чехии не справляется с нагрузкой из-за коронавируса, а также в правительстве указывают на распространение «британского штамма» болезни в стране.

Как писал сайт kp.ru, 14 февраля правительство Чехии объявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Режим будет действовать по меньшей мере 14 дней, до 28 февраля